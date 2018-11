A Palazzo Ducale la presentazione del libro “La musica nel tempo. Una storia dei Beatles”

Giovedì alle 17.45 nel Salone del Maggior Consiglio. Presente Ivano Fossati

Genova - Giovedì 29 novembre, alle ore 17.45, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la presentazione del libro di Ferdinando Fasce “La musica nel tempo. Una storia dei Beatles” (Einaudi, 2018). Con l’autore interverrà Ivano Fossati.



L’Album Bianco, l’unico disco doppio dei Beatles, compie mezzo secolo. Ed eccolo di nuovo, in un’edizione ultra Deluxe che ci restituisce voci come quella di John Lennon e George Harrison che da anni ahimè non sono più con noi. Mentre Paul McCartney col suo nuovo LP Egypt Station torna dopo 36 anni in testa alle classifiche. Beatles forever dunque! Ma chi furono i Beatles? Ce lo spiegano un grande musicista come Ivano Fossati e lo storico Ferdinando Fasce, per anni professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Genova, autore di “La musica nel tempo. Una storia dei Beatles” (Einaudi, 2018), il primo libro sul tema scritto da uno storico di professione. Ci riporteranno indietro nel tempo, fra concerti, incisioni e strepiti di ragazze e ragazzi attraverso l’Atlantico, sullo sfondo della guerra fredda e del Vietnam, delle agitazioni razziali e giovanili. Ci racconteranno come quattro talentuosi fan del rock'n'roll divennero musicisti e poi star. E rivoluzionarono il modo di fare musica incrociando e influenzando le speranze, le inquietudini, i furori di un’età in fermento.



L’incontro è a ingresso libero.