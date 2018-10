A Palazzo Ducale per la Voce e il Tempo `Ascolto e linguaggio`

Genova - L'audiopsicofonologa e psicomotricista sarà alla Sala Camino di Palazzo Ducale - domenica 7 ottobre ore 11 - per parlare di "ASCOLTO E LINGUAGGIO, nella dinamica della comunicazione e dell'apprendimento", in occasione della stagione La Voce e il tempo di Vera Marenco e Paola Cialdella.



Un incontro prezioso rivolto a insegnanti, educatori, musicisti, medici, psicologi, attori e semplici curiosi, interessati alle dinamiche che entrano in gioco nel circuito ascolto-apprendimento-comunicazione durante lo sviluppo dell'individuo.



De Capitani offrirà una panoramica delle varie componenti di natura neurofisiologica, psicologica e paralinguistica che intervengono nella facoltà di ascolto e comunicazione. Oltre alle premesse di carattere generale, l'intervento si prefigge di offrire un contributo di approfondimento teorico sull'Ascolto e la Comunicazione sotto un profilo evolutivo, ontogentico e filogentico. Si prefigge altresì di promuovere una riflessione interattiva su contenuti che coinvolgono le competenze di ascolto e di linguaggio anche in ambito pedagogico-educativo. In particolare si porterà l'attenzione su alcuni strumenti operativi, che possono sostenere e potenziare le capacità di attenzione, memoria e concentrazione, premesse indispensabili per una minore fatica e migliore motivazione all'apprendimento.