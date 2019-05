A palazzo Tobia Pallavicino un `gustincontro ` tra olio ligure e cultura nelle giornate dei Rolli

Genova - Sabato 4 e domenica 5 maggio alle ore 16, in concomitanza con i Rolli Days, l’assessorato al Commercio e Turismo propone l’evento “Olio oro mediterraneo. Un’esperienza culturale e turistica”, realizzato in collaborazione con Camera di Commercio e Consorzio di tutela olio extravergine DOP Riviera Ligure.



Sarà palazzo Tobia Pallavicino (via Garibaldi 4) a ospitare questo particolare “gustincontro”, esperienza che prevede una conversazione con l’esperto con Umberto Curti, con tasting guidato.



Ogni appuntamento avrà la durata di circa un’ora e mezzo, proponendo interventi significativi con contenuti di segno non solo alimentare. I turisti interessati alla visita dei Rolli potranno visitare Palazzo Tobia Pallavicino e partecipare alla degustazione, che si terrà nella Sala delle Ardesie: l'ingresso è gratuito ed è prevista anche un’edizione in inglese per turisti anglofoni.



L’incontro rientra nelle iniziative che l’Assessorato propone, con l’obiettivo di creare una rete di realtà economiche in grado di offrire agli ospiti non solo un servizio, ma una partecipazione reciproca e occasioni di turismo esperienziale. In quest’ottica i viaggiatori vengono resi protagonisti degli aspetti peculiari del territorio: “regalare emozioni ai turisti” significa rivolgersi in primo luogo a persone interessate sicuramente al patrimonio storico-culturale, ma con il desiderio di curiosare ed esplorare nelle tradizioni e nei gusti di un determinato territorio, scoprendone le radici ed entrando in sintonia con i suoi interpreti.

Si tratta di un tipo di offerta e di prodotto turistico che va oltre gli attuali standard di accoglienza, a partire dalla pratica dello storytelling, cioè la capacità attraverso il racconto di narrare le nostre eccellenze e i nostri patrimoni.