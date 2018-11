A Villa Chiossone “Spoon River di David Chiossone” a cura del Teatro dell’Ortica.

Genova - Nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 dell’Istituto David Chiossone, giovedì 15 novembre alle 18.30 a Villa Chiossone, in corso Italia 10 a Genova, il Teatro dell’Ortica presenta il reading “Spoon River di David Chiossone”.



“Il valore che ha la vita spesa in funzione del prossimo.” Da questa frase, che ha rappresentato il motto della sua vita, esce, in sintesi, il profilo di David Chiossone, fondatore dell’Istituto per i ciechi e gli ipovedenti di uomo impegnato a livello istituzionale e sociale come medico solerte della salute pubblica.



Il reading vuole mettere in luce la parte artistica di questa poliedrica figura, attraverso le amicizie, gli scritti, l'epistolario, alternando alla narrazione dell'attore Mauro Pirovano, le musiche di Niccolò Paganini, eseguite da Oleksandr Pushkarenko (Concorso Paganini 2018)



Lo spettacolo sarà replicato domenica 18 novembre alle 11.00 al Tempio Laico del Cimitero Monumentale di Staglieno.