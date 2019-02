Acquario di Genova: arriva un ricco calendario di speciali iniziative

Genova - L’Acquario di Genova anticipa la primavera con un ricco calendario di speciali iniziative che grandi e piccini potranno vivere esclusivamente nel periodo dal 15 febbraio al 31 marzo 2019: in quei giorni i visitatori troveranno ad attenderli lungo il percorso espositivo appuntamenti straordinari e inclusi nel prezzo del biglietto per vivere il mare e le sue bellezze in maniera sempre nuova e sorprendente.



Dalle speciali performance emozionali “Equilibri in blu” per vivere un percorso emozionale artistico che coinvolga i sensi dello spettatore in un connubio di esperienza artistica, natura ed emozione agli incontri dal vivo con Spongebob, la spugna marina amata dai ragazzi di tutto il mondo e protagonista dell'omonima serie in onda su Nickelodeon, e ancora i laboratori sul mondo degli invertebrati presso la sala di Spongebob e le animazioni a tema lungo il percorso.







Inoltre, per coccolare il proprio pubblico e consentirgli di godere a pieno della visita senza dover pensare all’organizzazione del viaggio, dal 15 febbraio al 10 marzo l’Acquario di Genova offre un servizio gratuito giornaliero di navetta da Torino e Milano. Riservate ai possessori di un titolo di ingresso all’Acquario di Genova o un biglietto dei percorsi del mondo AcquarioVillage, le due navette partiranno rispettivamente dalle stazioni di Milano Centrale e Torino Porta Nuova tutti i giorni nel periodo indicato con una corsa nei giorni feriali e tre corse nei fine settimana con partenza al mattino e rientro in giornata. La navetta gratuita partirà da Milano tutti i giorni alle ore 8:30, e nel weekend anche alle ore 9:15 e 10:15; da Torino il collegamento partirà tutti i giorni alle 08:30 e nel fine settimana anche alle ore 9:30 e 10:30. Per le corse del ritorno, la partenza sia per Torino che per Milano sarà alle ore 16 tutti i giorni e nel fine settimana anche alle ore 17 e 18.



Lo speciale programma di iniziative e appuntamenti è stato ideato da Costa Edutainment per offrire al pubblico un periodo straordinario in cui vivere in maniera esclusiva esperienze uniche all’insegna del mare e dell’emozione e contribuire a comunicare la struttura e la città di Genova come una destinazione turistica sempre ricca, vivace e capace di attrarre visitatori di tutte le età. Lo stesso carattere temporary di queste nuove esperienze, fruibili esclusivamente dal 15 febbraio al 31 marzo 2019, intende sottolineare l’unicità delle proposte e contribuisce a stimolare il ritorno alla visita con nuovi spunti.