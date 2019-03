Acquario di Genova, dall´11 marzo al via il prezzo dinamico

Genova - Dall'11 marzo 2019 l'Acquario di Genova introduce il prezzo dinamico: acquistando online su www.acquariodigenova.it il visitatore potrà pianificare la propria esperienza di visita alla struttura e al mondo AcquarioVillage scegliendo il prezzo migliore tra quelli disponibili per il periodo di interesse.



I prezzi online di ingresso all'Acquario di Genova varieranno per il biglietto intero adulto a data e fascia oraria fisse da un minimo di €18 a un massimo di €29 in base ad alcuni parametri tra cui la stagionalità, la data, l'orario di ingresso e la domanda complessiva da parte del pubblico.



Selezionando il giorno e la fascia oraria di ingresso sul sito www.acquariodigenova.it, i clienti potranno accedere alle migliori tariffe possibili. I biglietti a data e fascia oraria fissa non sono modificabili o rimborsabili. Il giorno e la fascia oraria acquistati vanno rispettati. Le tariffe dinamiche relative ai ragazzi (4-12 anni) e ai ridotti (over 65, invalidi, disabili, militari) saranno consultabili online dall'11 marzo.



Anche le tariffe acquistabili presso la biglietteria tradizionale cambieranno da un minimo di €24 a un massimo di €29 per il biglietto intero adulto a data e fascia oraria fisse, proponendo un prezzo per i giorni feriali e un prezzo per i giorni di festività e ponti, suscettibili di variazioni periodiche a seconda della stagionalità dell'Acquario. I biglietti a data fissa acquistati in biglietteria non sono modificabili o rimborsabili. Le tariffe dinamiche della biglietteria tradizione per i biglietti ragazzi (4-12 anni) e ridotti saranno disponibili in biglietteria a partire dall'11 marzo.



Per quanti non intendono vincolarsi a una data e un orario per la visita, rimarrà la possibilità di acquistare un biglietto "open" con data e fascia oraria libera a una tariffa di €32 per il biglietto intero adulto, 28 Euro per i ridotti e 21 Euro per i ragazzi (4-12 anni). Tale biglietto ha la durata di un anno e consente l'accesso all'Acquario di Genova in un giorno e in un orario a proprio piacimento entro la data di validità del biglietto. Il vantaggio del biglietto OPEN è l'opportunità di scegliere, senza vincoli di prenotazione e restrizione oraria, fatto salvo l'orario di apertura della struttura, la giornata e l'orario di visita, facendo accesso direttamente ai tornelli per il controllo biglietti.



Il prezzo dinamico sarà disponibile per tutte le tipologie di biglietto – Acquario di Genova, AcquarioVillage, Pianeta Acquario e GalatAcquario – e per tutte le referenze – adulto, ragazzo, ridotto. La scelta della data e della fascia oraria fisse è vincolante per l'Acquario di Genova mentre le altre strutture comprese nei biglietti combinati potranno essere visitate entro l'anno di validità del biglietto rispettando i giorni di apertura delle stesse.