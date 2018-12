Acquario di Genova, le iniziative per le festività natalizie

Genova - L’Acquario di Genova si prepara a festeggiare Natale e Capodanno con il pubblico offrendo un ricco calendario di esperienze e percorsi di approfondimento per grandi e piccini per vivere la magia natalizia ed entrare nel cuore della vita di una struttura che cambia e si rinnova ogni giorno.



In Acquario si respira aria di festa: l’intero percorso espositivo è vestito a tema natalizio e a tutti i bambini vengono distribuiti gadget natalizi. La sala dell’Acquario dedicata alla realtà virtuale si è rinnovata con l’introduzione di una nuova esperienza immersiva a 360° a cura di ETT: muniti di visori VR Gear si esplorano gli Oceani del Giurassico!



Nel periodo dal 22/12/18 al 6/1/19 il pubblico in visita può partecipare alle speciali animazioni “Natale sotto il mare” (comprese nel biglietto d’ingresso). Fino al 6 gennaio si può partecipare al grande contest on line di Natale - il Calendario dell’Avvento dell’Acquario - che mette in palio ogni giorno, con modalità Instant Win, i biglietti dell’Acquario e del mondo AcquarioVillage, gli abbonamenti annuali AcquarioPass, le visite guidate e le esperienze speciali. Per partecipare è sufficiente andare sul sito www.acquariodigenova.it, cliccare sul link del concorso e registrarsi, inserendo i dati richiesti. Il regolamento del concorso è consultabile integralmente sul sito.



Per quanti vogliono passare la notte di San Silvestro nella suggestiva location marina, si rinnova anche per il 2018 l’appuntamento con il cenone di Capodanno il 31 dicembre. Per quest’occasione l’Acquario anticiperà la chiusura alle ore 14 (ultimo ingresso ore 12).



Chi sceglie il periodo prenatalizio e festivo per visitare l’Acquario di Genova e il mondo AcquarioVillage può usufruire della speciale promozione “Natale moltiplica le emozioni”. Fino al 6 gennaio 2019 chi acquista due biglietti AcquarioVillage on line sul sito www.acquariodigenova.it o in biglietteria riceve in omaggio un ulteriore biglietto AcquarioVillage.



Sono previsti appuntamenti straordinari per i più piccoli con la Notte con gli squali, la speciale esperienza riservata ai bambini dai 7 agli 11 anni per scoprire la vita notturna degli animali, nei giorni 28 e 29 dicembre 2018.