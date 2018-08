Ad Arenzano il concerto `Napo canta Fabrizio De André`

Genova - A 20 anni esatti da quel 8 agosto 1998 che vide svolgersi ad Arenzano l'ultimo magico concerto ligure di De André, l'Accademia Musicale di Arenzano (AMA), con il patrocinio del Comune di Arenzano, è orgogliosa di presentare "Napo canta Fabrizio De André".



Il concerto, che avrà luogo presso l'arena estiva del Cinema Italia alle ore 21:00, ripercorrerà i quasi quarant'anni di carriera del cantautore genovese attraverso le sue canzoni magistralmente interpretate da Napo, una delle voci più autorevoli legate a Fabrizio De André.



Insieme a Napo, a far rivivere sul palco le atmosfere uniche della poesia di Faber, l'orchestra di fiati della Filarmonica Sestrese ed i solisti dell'Accademia Musicale di Arenzano, per un totale di circa cinquanta musicisti.



I brani scelti per il concerto sono stati rivisitati e riarrangiati per l'orchestra da Matteo Bazzano, solista al sax, e da Matteo Bariani, direttore musicale oltre che direttore artistico dell'Accademia Musicale di Arenzano.



Per informazioni e per l'acquisto dei biglietti ci si può rivolgere a:

Accademia Musicale di Arenzano – Segreteria sede, via G. Marconi 163, Arenzano. tel. 0109124233 – mobile 3737461365 - e-mail: accademia.musicale@libero.it

i biglietti sono in inoltre in vendita presso:

IAT Arenzano, lungomare Kennedy - tel. 0109127581 (9.30 -12.30 e 15.30-18.30)

Prezzi: Posto unico: 10€ Bambini dai 6 ai 12 anni: 5€ (gratuito per i bambini sotto i 6 anni)