Agosto all´Acquario di Genova: tutti gli appuntamenti

Genova - Passare l’estate all’Acquario di Genova non è mai stato così divertente: per tutte le età e dall’alba al tramonto, le iniziative estive propongono un’esperienza diversa ogni giorno a contatto con gli animali, la natura e gli esperti biologi. E per poter vivere tutto questo mondo di esperienze anche più volte l’anno a condizioni agevolate la struttura, come ulteriore novità per l’estate 2018, ha ideato una nuova formula di abbonamento Acquario Pass.



Per tutto agosto in diverse fasce orarie – all’alba, pranzo e sera - ci si può imbarcare per una crociera di avvistamento cetacei, lo speciale percorso che unisce la visita all’Acquario di Genova all’escursione in battello sulle rotte dei Cetacei e nell’ambito del progetto di ricerca Delfini Metropolitani.



Per quanti preferiscono la frescura del percorso espositivo, fino al 9 novembre presso il Padiglione Cetacei è visibile la mostra “Skill, la natura le sa tutte” per scoprire le strategie straordinarie adottate in natura; altra proposta quotidiana è il “dietro le quinte”, attività condotta sotto la guida di un esperto biologo dietro le vasche, nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario; a chi ama alzarsi presto anche nei fine settimana, l’Acquario propone “Apri l’Acquario con noi” in cui i partecipanti vengono accompagnati dallo staff dell’Acquario per mostrare il lavoro quotidiano e tutte le operazioni che vengono effettuate ad inizio giornata, compresa la distribuzione del cibo ad alcune delle 400 specie ospitate. Ultima novità, la nuovissima esperienza A tu per tu con i delfini, per conoscere da vicini questi bellissimi mammiferi marini accanto agli addestratori: l’esperienza è disponibile, su prenotazione, dal 7 agosto dal martedì al venerdì e inizia alle ore 8.30.



A tutti si rivolgono le cene emozionali “In fondo al Mare” dell’11 e 25 agosto: presso il Padiglione Cetacei i partecipanti vengono coinvolti in un mondo di emozioni, grazie al gusto raffinato di menù da chef, alla spettacolarità dello scenario del Padiglione Cetacei, accompagnati dalle note romantiche di un soprano.