Al Carlo Felice in Corriera per la `Cavalleria Rusticana`

Genova - Dopo l’avvio a inizio anno della convenzione tra Enzo Sivori, presidente ATP Esercizio, Maurizio Roi, Sovrintendente del teatro Carlo Felice, e Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana, torna il servizio “Le Valli all’Opera”, con la vendita dei biglietti che consentiranno ai residenti delle vallate e del levante di andare a vedere rappresentazioni al Teatro Carlo Felice, utilizzando un servizio dedicato.



Anche i Comuni montani delle valli Trebbia, Stura, Scrivia o dell’entroterra del levante potranno usufruire del servizio, come sta già avvenendo, grazie anche alla collaborazione con Anci, con gli Enti Parco della Città Metropolitana, le Pro Loco e le associazioni locali. Il prossimo appuntamento in programma è quello di domenica 26 maggio con la rappresentazione della “Cavalleria Risticana/Pagliacci”, nell’allestimento in coproduzione tra Fondazione Teatro Carlo Felice e Fondazione Maggio Musicale Fiorentino; direttore d’orchestra è Paolo Arrivabeni, regia di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi. Orchestra, Coro e Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice. L’offerta culturale comprende anche la visita guidata agli impianti tecnologici del Teatro.



I ticket saranno in vendita presso le biglietterie ATP, gli uffici degli Enti Parco, le Pro Loco, o più semplicemente si possono acquistare on-line sul sito di ATP, cliccando: https://www.atpesercizio.it/ValliAllOpera/home.php. Le prossime date sono: “Cavalleria Rusticana/Pagliacci” il 26 maggio e “Madama Butterfly” il 16 giugno. Per quanto riguarda le tariffe, saranno molto convenienti e comprensive del biglietto di ingresso al Teatro Carlo Felice della visita al Teatro e del servizio di trasporto: 49 euro a persona con la tariffa speciale di 95 euro per due persone. Prevista anche l’opzione del pranzo presso il Caffè del Teatro a prezzo convenuto. ll servizio sarà attivato solo al raggiungimento di n. 15 persone per singola linea. In tutte le date i collegamenti tra il territorio e il Teatro Carlo Felice saranno assicurati da 4 diversi collegamenti. Un bus servirà Val Trebbia e Valle Scrivia con partenze da Torriglia, Montoggio, Casella e Busalla e possibile prolungamento sino a Ronco Srivia, con transito in autostrada ed arrivo al Teatro Carlo Felice. Un secondo bus collegherà la Valle Stura con partenza alle ore 11 da Rossiglione-Campoligure-Masone-Mele, con arrivo al Teatro Carlo Felice Partenza alle 9:25 da santo Stefano d’Aveto per Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Carasco, passaggio a Bargagli e arrivo al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa. Quarto bus ancora da levante, con partenza alle ore 11 da Sestri Levante, transito a Lavagna, Chiavari, Rapallo, Recco e arrivo via autostrada al Teatro Carlo Felice. Gli arrivi sono tutti previsti a Genova piazza de Ferrari intorno alle ore 12.30 con ripartenza per le località di origina alle 19.30 circa dal Teatro.



«Abbiamo creato una rete diffusa che ci premette di unire tutto il territorio della Città Metropolitana, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione guidata da Marco Bucci. E’ bello che tanti Comuni siano uniti dalla stessa possibilità di sentire come loro un’istituzione come il Teatro Carlo Felice» - dice Claudio Garbarino consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana.