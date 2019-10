Al Carlo Felice la festa delle coppie d´oro genovesi

Genova - Si è tenuto oggi al Carlo Felice il brindisi per "Cinquant'anni insieme", atto conclusivo della giornata dedicata alle 1.795 coppie che hanno festeggiato le nozze d'oro nel 2018. "50 anni di matrimonio! Un lungo percorso di vita che rappresenta un prezioso esempio e insegnamento di valore umano, morale e civile a cui guardare con orgoglio e ammirazione. Vi ringrazio per essere un punto di riferimento per la nostra città", ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che - curiosità - è nato proprio in quel 1968 in cui le coppie festeggiate oggi si sono sposate.