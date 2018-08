Al Castello d´Albertis Io Shuar guardiano dell´Amazzonia

Genova - Le popolazioni indigene sono l’unico baluardo e controllo al disastro ambientale che si rinnova da oltre due secoli in Amazzonia: solo loro possono proteggere questo bene comune. È a favore della comunità Shuar, per la tutela della foresta dell’Amazzonia ecuadoriana, l'iniziativa che il Castello d'Albertis lancia in coinincidenza con la Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni, nata per celebrare la meravigliosa diversità del nostro pianeta e per sensibilizzare l’opinione pubblica in favore dei diritti delle popolazioni indigene.



La campagna fondi “Io Shuar” a favore della comunità Shuar di Sapap Naint nell’Amazzonia ecuadoriana nasce dalla collaborazione tra il ‘Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo’ e l'artista Gianluca Balocco - sue le imagini e la curatela della mostra “Witjai il gene verde della razza umana” che è stata prorogata al 21 settembre.