Al Ducale `La Storia in Piazza` dedicata all´Utopia

Da stasera domenica 7 aprile

Genova - «La Storia è fondamentale ed è l’unico modo per capire cosa succede. E' sempre più importante riflettere sul significato delle parole e sulla cultura della memoria»: lo ha dichiarato il professor Luciano Canfora, curatore de 'La Storia in piazza', l'appuntamento annuale di Palazzo Ducale a Genova quest'anno dedicato all'Utopia.



Evento - La manifestazione in programma dal 4 al 7 aprile sarà trasmessa in streaming. Per i 54 incontri - quelli della mattina dedicati alle scuole, gli altri a partire dalle 18 nelle diverse sale di Palazzo Ducale - è previsto l'intervento, tra gli altri, di Alain Schnapp, Reinhold Bichler, Gian Enrico Rusconi, Roberto Rusconi, Gianfranco Pasquino, Marco Salotti, Franco Cardini e Renato Tortarolo