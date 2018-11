Al Duse il ciclo `Teatro e Noir`: sette incontri a ingresso libero

Genova - Lunedì 26 novembre alle 18 al Teatro Duse, inizia il nuovo ciclo di sette incontri, dedicato a

“Teatro e noir”, a cura di Angelo Pastore e Marco Salotti.



Dopo aver esplorato l’atavico legame fra il teatro e il mare, dopo aver analizzato il ruolo dell’isola, location ricorrente nella drammaturgia e nella letteratura di ogni tempo, il ciclo di quest’anno intende scovare affinità e divergenze fra i grandi testi teatrali e il genere noir.

Un’ampia e approfondita indagine, articolata in sette appuntamenti che parte da Edipo re di Sofocle per arrivare a I bastardi di Pizzofalcone, passando per l’assassinio di Giulio Cesare e per gli anni delle stragi italiane. Ognuno dei sette incontri è presieduto da importanti esponenti del mondo della cultura come storici, giuristi, sociologi, docenti universitari, scrittori e critici teatrali. A leggere e interpretare i brani, gli allievi della scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova.