Al Duse riprende il ciclo `Teatro e noir` con Gianrico Carofiglio e Nando Dalla Chiesa

Genova - Dopo la pausa per le festività natalizie, lunedì 14 gennaio ore 18 al Teatro Duse, riprende il ciclo “Teatro e noir”. Altri quattro appuntamenti (fino a lunedì 4 febbraio) in cui ripercorrere la nostra storia più o meno recente; quattro indagini in cui interrogare il nostro passato per comprendere meglio chi siamo e per scovare affinità e divergenze fra i grandi testi teatrali e il genere noir.



La ripresa del ciclo è affidata allo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio e al sociologo e scrittore Nando Dalla Chiesa: al centro dell’indagine gli anni ’90, le fredde estati dello stragismo e alcune delle pagine più inquietanti del rapporto Stato-Mafia.