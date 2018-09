Al Luzzati inaugurazione di `Keramotion: Ceramica+Cinema di Animazione`

Genova - Sabato 29 settembre alle 17.30, nei Giardini Luzzati, inaugurazione di Keramotion: Ceramica+Cinema d'Animazione, un’opera d’arte multimediale di oltre 100 metri, che rimarrà esposta nei Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico genovese.



Durante la presentazione verranno proiettati in anteprima assoluta il video di animazione Evo-Ove di Jacopo Martinoni (realizzazione Cicciotun) e il backstage Cinema d’animazione su Ceramica - Un'installazione multimediale di Cristiano Palozzi (realizzazione Bonsai Film – Events&Filmaking).



L’ingresso sarà gratuito e gli spettatori avranno la possibilità di partecipare attivamente all'evento, attraverso l'utilizzo dei QRcode installati per l'occasione e leggibili da qualsiasi smartphone.



Keramotion, al quale hanno lavorato 33 professionisti molti dei quali liguri, consiste nella realizzazione di un film di animazione, dal titolo Evo-Ove, dove i fotogrammi tradizionali sono costituiti da piastrelle. Le ceramiche, che riportano tutti i frame disegnati del film, sono installate in sequenza per una lunghezza di oltre 100 metri lungo un muro individuato dal Comune di Genova. Il risultato è un’installazione aperta al pubblico, che arricchisce lo spazio urbano proprio nel cuore del centro storico cittadino; un’ulteriore attrattiva artistica totalmente innovativa nel panorama preesistente, un'opera d'arte multimediale lasciata in dono alla citta`.

Il progetto, nato da un’idea di Jacopo Martinoni, autore del film d’animazione prodotto da Cicciotun, è presentato e coordinato dall’associazione culturale Arti, Luoghi e Visioni.

La colorazione del film e la direzione artistica della ceramica sono a cura di Cristina Clelia Cambiganu (Ganù Studio). Cristiano Palozzi, produttore esecutivo del progetto è anche il regista del documentario (realizzazione Bonsai Film – Events&Filmaking). Le musiche sono di Claudio Pacini e di Luca Cresta, con la supervisione dei pluripremiati compositori di colonne sonore Pivio & Aldo De Scalzi.



Durante lo sviluppo del progetto è stato girato un documentario, un making of dalla sua genesi all’installazione, attraverso il quale lo spettatore sarà in grado di comprendere come si sia arrivati al film di animazione su ceramica.



Il film d'animazione e il documentario sono disponibili on line sui canali del Comune di Genova (su www.visitgenoa.it, il portale ufficiale dedicato a turismo ed eventi, è dedicato uno spazio permanente) ma verranno anche presentati in festival e rassegne cinematografiche.