Al mercatino di piazza Matteotti arriva la Befana per distribuire doni ai bambini

Genova - Arriva la Befana e diventa protagonista degli appuntamenti del fine settimana: domenica 6 gennaio, in piazza Matteotti, tra le casette di legno del ‘Mercatino della Befana’, la mitica vecchietta si calerà da un’autoscala dei Vigili del Fuoco, per distribuire i suoi doni a tutti bambini.



L’inizio è previsto per le 15 con l’esibizione della Banda Musicale di Rivarolo che, partendo da piazza De Ferrari, percorrerà via San Lorenzo per fare poi ritorno in piazza Matteotti. Qui, alle 16 circa, inizierà la discesa della Befana che si calerà da un'autoscala messa a disposizione dai Vigili del Fuoco.



Lo simpatica vecchina ‘atterrerà’ in piazza Matteotti, fra le casette di legno del mercatino a lei dedicato, con una grande calza piena di dolcetti e piccoli doni che distribuirà a tutti i bambini, mentre, a terra, altre Befane distribuiranno caramelle, biscotti, cioccolatini, dolcezze varie e non solo.



L’iniziativa è parte dell’evento “Una Befana per tutti i bambini del mondo” che si tiene per la prima volta a Genova grazie al Consorzio Colombo della Fiva Ascom Confcommercio (federazione italiana venditori ambulanti) e con la partecipazione del Comando dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione Nazionale del Corpo VV.F. nonché di Unicef, presente con uno stand.



«Ringrazio la Fiva Confcommercio che quest’anno ha voluto portare nella nostra città un evento che emozionerà grandi e piccoli – commenta l’assessore a Turismo e Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – La Befana arriva, grazie alla scala messa a disposizione dai Vigili del Fuoco, nel cuore del mercatino di piazza Matteotti che, dal 27 dicembre è appunto il Mercatino della Befana. Questo e gli altri mercatini disseminati in tutti i quartieri grazie alle associazioni di categoria genovesi hanno animato la città durante tutto il periodo delle feste con un’offerta che va da prodotti tipici della tradizione ligure a oggetti frutto del più pregevole artigianato. Anche nel prossimo weekend Genova dimostra – prosegue Bordilli – una vocazione, supportata dal commercio locale, agli eventi, alla accoglienza turistica delle famiglie, alla animazione delle piazze: invito tutti, cittadini e turisti, a vivere l'ultimo giorno delle festività natalizie anche attraverso la tradizionale "festa della befana"».