Al Teatro della Gioventù i due concerti conclusivi di Genova Musica

Genova - Ultimi due appuntamenti musicali per il ciclo di concerti organizzati dall’associazione Genova Musica, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice e con il patrocinio del Comune di Genova.



Dopo le esibizioni a Palazzo della Meridiana, al Circolo ufficiali e alla biblioteca Berio, la rassegna si avvia alla conclusione negli spazi del Teatro della Gioventù.



Stasera alle 20.30 andranno in scena le composizioni di Debussy, Liszt e Nino Rota, eseguite dal pianista Simone Pedroni. Vincitore della Gold Medal al concorso Van Cliburn in Texas, collabora con alcune tra le più importanti orchestre del mondo.



Venerdì 7 giugno, sempre alle 20.30, gran finale con le musiche di Schumann e Mendelssohn eseguite da Massimo Quarta, vincitore del Premio Paganini di Genova, da Elisa Tomellini, vincitrice di numerosi premi internazionali e da Luca Franzetti docente e collaboratore di Claudio Abbado.



Genova Musica, è una nuova realtà nel panorama culturale genovese, nata per offrire a giovani diplomati e agli studenti di particolare merito dei nostri Conservatori, la possibilità di entrare in contatto con il mondo concertistico professionale, attraverso master classes annuali e a cadenza mensile. Un progetto artistico-educativo, nato da un’idea della presidente e fondatrice Elisa Tomellini, pianista genovese nonché ambasciatrice di Genova nel mondo per la cultura



L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento posti.