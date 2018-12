Al Teatro della Tosse `Il Famoso Canto di Natale del Signor Charles Dickens`

Genova - Al Teatro della Tosse domenica 16 dicembre, ore 16.00 per la Rassegna La tosse in Famiglia arriva un classico del Natale Il Famoso Canto di Natale del Signor Charles Dickens, nella versione de I Teatri Soffiati.



Alle ore 15.00 nel foyer del Teatro si terrà il laboratorio gratuito Marshmallows pupazzo di neve a cura di Yummi Cake Shop. Il laboratorio è gratuito con il biglietto dello spettacolo. Il “Canto di Natale” di Charles Dickens è un classico che non ci si stanca mai di ascoltare e riascoltare. L’avaro Scrooge ed il suo viaggio fantastico tra le ingiustizie e le sofferenze che il suo comportamento ha provocato, sono entrati ormai da tempo nell’immaginario collettivo. Letto, narrato e messo in scena in mille modi diversi, il “Canto di Natale” ha superato brillantemente anche alcune indimenticabili parodie. Riuscirà ora a sostenere l’assalto dei due improbabili (e un po’ cresciuti) orfanelli che con entusiasmo si accingono a raccontare per l’ennesima volta la famosa storia?



Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il racconto di Dickens si intreccia alle vicende dei due orfanelli, moltiplicandosi in scena in un continuo gioco di specchi, sospeso tra le parole del grande autore inglese e i gesti dei due narratori, culminando in una notte di Natale che lascerà il segno nel cuore di tutti.

Tecnica: narrazione, musica, animazione di oggetti, clown

Età: per tutti.

Biglietti: Adulti 8 euro – bambini 6 euro