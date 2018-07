Genova - Si sono ritrovati quest'oggi in piazza De Ferrari autorità, influencer e curiosi per la partenza dei tre itinerari della campagna di promozione turistica Genova sopra le righe.



Tre tipologie di percorso: quello per i più piccoli, di colore giallo, con partenza da De Ferrari e arrivo a Spianata Castelletto; quello delle curiosità, di colore blu, con partenza da De Ferrari e arrivo al Carmine e quello rosso dedicato all'arte, con partenza a De Ferrari e percorso su e giù per i vicoli genovesi.







«Si parte oggi con i percorsi di Genova sopra le Righe» afferma Paola Bordilli. «Itinerari studiati per far scoprire luoghi sconosciuti del nostro centro città. Per far sì che le tipologie di fruitori possano scoprire luoghi come Castelletto e il Carmine, per dare vita a quella logica di turismo che si espande nella nostra città oltre ai luoghi classici» spiega l'assessore al Commercio del Comune di Genova.







«Con questi percorsi - afferma il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù - andiamo a toccare punti che tanti genovesi non frequentano abitualmente. È un invito ai turisti a venire e a osare. Andando a vedere tutto quello che Genova ha sempre celato gelosamente. Ma anche per i genovesi, per cominciare ad allargare gli orizzonti perché Genova regala a chiunque piacevoli sorprese».







Al coro delle autorità comunali e municipali, si aggiunge l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino: «L'iniziativa parte oggi con i primi percorsi. Siamo molto soddisfatti per i successi che abbiamo avuto in tutta la Liguria, con i numerosissimi comuni che hanno aderito. Anche quest'anno una bella promozione per i luoghi belli della nostra Liguria e della nostra Genova».