Alessandro Ghirotto vince il Premio `Marco Mucciarelli`

Genova - Alessandro Ghirotto, neolaureato magistrale in Scienze Geologiche all'Università di Genova, ha vinto, a pari merito, il premio di laurea nazionale in geofisica intitolato alla memoria del sismologo prof. Marco Mucciarelli.



La tesi del dott. Ghirotto (relatori Egidio Armadillo e Massimo Verdoya, correlatore Laura Crispini) si intitola "Modello concettuale geotermico del campo di Luhoi (Tanzania), da modellazione di dati magnetotellurici e gravimetrici" e tratta della caratterizzazione geofisica e geologico-strutturale di dettaglio di un campo geotermico nell'Africa orientale (Tanzania), attraverso un innovativo approccio di analisi e modellazione integrata di dati geofisici (gravimetrici e magnetotellurici), geologici, geochimici e termici, che ha condotto alla realizzazione del primo modello concettuale in assoluto per quel campo.



Il Premio "Marco Mucciarelli" è riservato ai neolaureati con laurea specialistica o magistrale in Fisica, Geoscienze, Geologia, Geofisica, Ingegneria o materie affini, che hanno svolto la tesi di laurea in tematiche sismologiche, geofisiche o di ingegneria sismica.