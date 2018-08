All´Acquario di Genova `incontri ravvicinati` con le meduse

Sabato 11 e domenica 12 agosto speciali animazioni per famiglie "Creature d'acqua"

Genova - Per offrire al pubblico la possibilità di fare un "incontro ravvicinato" con le meduse senza pericolo di essere urticati, l'Acquario di Genova propone il secondo appuntamento estivo con le speciali animazioni dedicate alle affascinanti creature del mare composte al 98% di acqua.



Con "Creature d'acqua", sabato 11 e domenica 12 agosto dalle ore 15:30 alle ore 17, un esperto biologo sarà a disposizione del pubblico nella sala dedicata alle meduse per incontri di approfondimento della durata di 15 minuti circa, compresi nel biglietto di ingresso.



I partecipanti potranno scoprire la biologia di questi animali che negli ultimi anni sono diventati protagonisti dei nostri mari e alcune curiosità su di loro, come ad esempio l'uso che da secoli la cucina orientale fa di alcune specie: in Cina, per esempio, vengono essiccate e utilizzate come ingrediente di insalate e in Tailandia si usano per ingrediente base degli spaghetti. Le meduse appartengono al plancton, ossia il gruppo di animali e vegetali che vive sospeso nelle acque e, pur effettuando migrazioni verticali, non è in grado di contrastare i movimenti del mare.



Nel corso dell'incontro, l'esperto spiegherà le ragioni della forma del loro corpo che, proprio come un paracadute, le aiuta a contrastare la forza di gravità. Si parlerà del meccanismo urticante di questi animali, di cui a volte rimangono vittime inconsapevoli i bagnanti: lungo i loro tentacoli, di lunghezza variabile a seconda della specie, si trovano infatti migliaia di organuli che racchiudono una struttura urticante formata da una capsula al cui interno si trova un filamento uncinato. Il contatto dei tentacoli con un organismo provoca l'estroflessione del filamento che inietta nella vittima un veleno paralizzante, diverso e più o meno potente nelle varie specie. Una volta che la preda viene toccata e immobilizzata, la medusa la porta alla bocca con i tentacoli. Si tratta dunque di una tecnica di "caccia" che consente loro di trovare il cibo, costituito per lo più di piccoli animali planctonici.



Nel corso dell'incontro, si parlerà anche dei predatori di questi animali: sono infatti cibo prelibato per tartarughe marine e alcuni pesci di mare aperto, come il pesce luna (Mola mola) o il mangiameduse (Schedophilus medusophagus).



Grazie alla vasca dedicata, gli incontri forniranno infine un'occasione per affrontare il tema dell'inquinamento da plastica nei nostri mari: i sacchetti di plastica per la loro forma e consistenza vengono infatti scambiati per meduse da parte dei loro predatori naturali e quindi ingeriti, causando gravi problemi per la loro salute o nei casi più gravi, la morte.



Nel mese di agosto, l'Acquario di Genova è aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 21, con ultimo ingresso alle ore 19. I fine settimana estivi costituiscono un'occasione privilegiata per attivare il nuovo abbonamento AcquarioPass, che consente di tornare in visita all'Acquario di Genova e al giardino tropicale "Un battito d'ali" 365 giorni all'anno, effettuare gratuitamente una visita guidata Dietro le quinte e vivere le altre esperienze del mondo AcquarioVillage a tariffe speciali. Quanti attiveranno AcquarioPass sabato e domenica, infatti, riceveranno uno speciale omaggio.