All´Acquario di Genova presentata la nuova offerta didattica

Due le principali novità: un corso di formazione per insegnanti e il percorso tematico "I superpoteri della natura, quando la realtà supera la fantasia""

Genova - Si è tenuto oggi, con la partecipazione della responsabile Progetti Nazionali Scientifici dell'Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Tiziana Montemarani, l'incontro di presentazione dell'offerta didattica 2018-2019 dell'Acquario di Genova dedicato agli insegnanti liguri.



Tra le novità presentate, un nuovo Corso di formazione per i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, strutturato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale Liguria, che consentirà di approfondire attraverso specifici incontri alcune tematiche di ecologia marina e individuare le strategie e gli strumenti didattici idonei per progettare un'azione efficace con i ragazzi. Per informazioni, i docenti interessati possono scrivere a didattica@costaedutainment.it.



Altra nuova proposta per il prossimo anno scolastico, il percorso tematico "I superpoteri della natura, quando la realtà supera la fantasia", che presenta alcuni degli straordinari adattamenti degli organismi all'ambiente ed il loro significato evolutivo in maniera divertente e coinvolgente, paragonandoli ai "superpoteri" degli eroi dei fumetti.