All´Arena del Mare arrivano i Bruciabaracche

Genova - Giovedì 2 agosto al Porto Antico torna il gruppo di comici liguri più amati e seguiti: i BRUCIABARACCHE che si esibiscono per l’occasione all’ Arena del Mare, il suggestivo palco in fondo ai Magazzini del Cotone, nella seguente formazione: Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Di Marco, Andrea Possa e Marco Rinaldi (i Soggetti Smarriti), Andrea Carlini, Daniele Raco, Gabri Gabra Daniele Ronchetti e sicuramente con l’intervento di ospiti a sorpresa.



Il gruppo nato attorno al Blue Moon, il locale ormai schiuso, ha costruito la forza delle serate targate Bruciabaracche, sul divertimento e l’affiatamento dei singoli componenti che si esibiscono singolarmente o in gruppo assieme agli altri e divertono divertendosi. Questa è la missione dell'istrionico e spassoso gruppo di comici e attori genovesi che calcano i palcoscenici di teatri e locali, trasmettendo al pubblico la loro coinvolgente energia. La formazione artistica è completata da un autore televisivo, Graziano Cutrona. Tutti si dividono tra teatro, cabaret e televisione (Zelig, Colorado e altri famosi programmi), estremamente noti al grande pubblico. Sul palcoscenico si alternano personaggi già collaudati in Tv e nuove performance, in un continuo interscambio di comicità tra i membri della formazione, che costruiscono delle vere e proprie “jam session” della risata.



Biglietto: intero 20,00 ridotto 17,00