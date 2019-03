Alla 50esima Fiera Primavera un tour del gusto dalla Liguria all´Argentina

Genova - Un grande e variegato villaggio gastronomico attende i visitatori della 50^ Fiera Primavera per un tour del gusto che attraversa l’Italia, tocca gli Stati Uniti e l’Argentina e torna prepotentemente in Liguria.



Il settore gastronomico della campionaria cambia look e spazia in una nuova tendostruttura allestita fronte mare, nei chioschi del cibo di strada e negli stand all’interno del padiglione Blu. Per una cena, un pranzo o uno spuntino “giusto” a solleticare il palato non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si va dalla pinsa romana alla pizza napoletana, dalla cucina romagnola all’argentina passando per gli hamburger originali USA e la fassona piemontese, le birre di Alabuna e di E-Beer Shop, i babà e le sfogliatelle, i gelati della Carla, le specialità siciliane, dolci e salate, gli arrosticini della tradizione abruzzese e i must della Liguria: in primo piano la focaccia tradizionale genovese di Carlo il fornaio, la farinata, la panissa e il latte dolce del Camugin, la focaccia al formaggio di Recco IGP. Dieta mediterranea da portare sulla tavola di casa con i prodotti di Puglia, Sardegna, Sicilia, formaggi e salumi in arrivo anche da Amatrice.