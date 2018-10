Alla Corte arriva `John Gabriel Borkman`, diretto da Sciaccaluga

Il debutto martedì 6 novembre

Genova - Martedì 6 novembre alle ore 20.30 debutta in Prima Nazionale al Teatro della Corte JOHN GABRIEL BORKMAN diretto da Marco Sciaccaluga.



Il Teatro Nazionale di Genova sceglie Henrik Ibsen per il suo nuovo spettacolo in coproduzione con il Teatro Stabile di Napoli e il Teatro della Toscana. Un grande dramma scritto nel 1896 ma molto contemporaneo che ha per protagonista John Gabriel Borkman, self made man, cinico e spregiudicato banchiere che, per la sua avidità di denaro, è stato condannato a otto anni di carcere. Tornato libero, continua a vivere rinchiuso in casa, in attesa di una occasione di riscatto, nell’intricato e gelido groviglio familiare, stretto nel triangolo sentimentale fra moglie e amante. Oltre alla sua integrità morale, egli ha smarrito la capacità di dare e ricevere amore. Anche laddove pulsano resti di una passione, è il ghiaccio interiore a pervadere l’intera pièce, tanto che Edvard Munch la definì “il più potente paesaggio invernale dell’arte scandinava”.