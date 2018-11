Alla libreria `L´ Amico Ritrovato` Chierici presenta `Di che accordo sei?`

Genova - Mercoledì 28 novembre (ore 18), presso la libreria “L’amico ritrovato” di via Luccoli 98 r, lo scrittore torinese Enrico Chierici presenta il suo nuovo romanzo, "Di che accordo sei", da oggi nelle librerie per Neos Edizioni (pp. 192, euro 17). Il racconto di un viaggio a due tra una Genova bella e precaria e una nuova vita da (ri)scoprire nel lontano Agro Pontino, tra il mare e le paludi, tra passione e ragione, che per i protagonisti diventa un viaggio dentro di sé.



Una scoperta che parte nel nome del cambiamento e dall’incontro con l’altro, il diverso, e costituirà la chiave per far crollare montagne di pregiudizi: una forza creatrice per conferire un senso, tanto profondo quanto inaspettato, alla loro esistenza.