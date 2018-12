Genova - Venerdì 21 dicembre il gruppo dei Trilli sarà al tipico locale del Pian dei Grilli (Fraconalto) per augurare a tutti i presenti un Buon Natale cercando come sempre di strappare un sorriso tra musica e divertimento.



Una serata all'insegna della genovesità con la band al gran completo e un menù a tema tipicamente ligure e piemontese.



Non mancheranno le soprese di tantissimi amici artisti che porteranno i loro auguri esibendosi e unendosi ai festeggiamenti.



Per il nuovo anno alle porte i Trilli hanno molti progetti tra i quali la ripresa del Tour teatrale "I Trilli una storia genovese" per la regia di Lazzaro Calcagno che partirà l'11 gennaio 2019 dal Teatro Rina e Gilberto Govi in occasione del ventennale della morte di Fabrizio De Andrè con alcune parti inedite.