Associazione Didattica Museale e il Museo di Storia Naturale “G. Doria”, al via il campus invernale

Genova - Il Natale è ormai alle porte e dopo la chiusura delle scuole, in occasione delle vacanze natalizie, ADM – Associazione Didattica Museale e il Museo di Storia Naturale “G. Doria” di Genova propongono il Campus invernale in museo. Si tratta di un’occasione, per le famiglie, di far trascorrere ai propri bambini momenti di divertimento all’insegna della cultura scientifica.



Nelle giornate del 27 e 28 dicembre e 2,3,4 gennaio i bambini potranno partecipare in Museo a laboratori didattici e lavoretti manuali in compagnia degli operatori ADM. L’offerta comprende l’intera giornata: dalle ore 8:00/9:00 del mattino, sino alle 16/16:30 del pomeriggio e ha un costo di 30 euro a giornata con la possibilità di sconti per fratelli o per chi partecipa a più giornate.



Il Campus invernale è rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni che abbiano voglia di stare in compagnia, scoprire, divertirsi e provare l’emozione di cimentarsi in attività scientifiche.