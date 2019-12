Basilica dell´Annunziata, sabato il concerto di fine anno di `Chiese in Musica`

Genova - Sarà la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato a ospitare, sabato 28 dicembre alle ore 20.45, il gran finale della edizione 2019 di "Chiese in Musica". Una serata piena di suggestioni e di emozioni, nella quale si esibiranno in canti di Natale 5 cori e 2 soprano: CORO VOCI SUL MARE, JANUENSES ACADEMICI CANTORES, CORO MONTI LIGURI, CORO MONTE CAURIOL e GENOVA VOCAL CONSORT e le soprano GRAZIELLA SCOVAZZO e ANTONELLA FONTANA con il violino Agostino Isola.



«Sono davvero molto soddisfatta dei numeri che siamo riusciti a raggiungere in questi due anni di lavoro. – dichiara l'assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli – L'idea di realizzare questo grande concerto finale, mettendo insieme musiche e voci di coloro che a vario titolo hanno partecipato nel corso dell'anno, rafforza il concetto per il quale la musica serve ad unire e a creare un'unica armonia tra le parti. In questo modo vogliamo dare il giusto valore alle tantissime realtà musicali che animano la nostra città e stanno collaborando al nostro progetto che cresce di mese in mese. Ringrazio monsignor Gianluigi Ganabano, direttore dell'Ufficio Liturgico della Curia di Genova, e monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliario di Genova, per il loro sostegno al progetto e la loro presenza costante in questo nostro cammino di crescita, che ci ha permesso di costruire, proprio a partire dalle chiese della città, un percorso condiviso per Genova. Il concerto del 28, inoltre, riunisce alcuni dei cori e solisti di generi diversi».