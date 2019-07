Basko Arena Music & Life porta a Genova Dolcenera e Irene Grandi

Genova - Tornano, per il sesto anno consecutivo, gli appuntamenti estivi a base di musica e divertimento che Basko, insegna supermercati del Gruppo Sogegross, dedica alla cittadinanza.

Basko Arena Music & Life andrà in scena quest’anno mercoledì 17 luglio a Molassana e mercoledì 24 luglio a Cornigliano, presso i due punti vendita Basko.

Protagoniste musicali due artiste d’eccellenza: il 17 luglio a Molassana salirà sul palco Dolcenera, il 24 luglio, invece, a Cornigliano, sarà la volta di Irene Grandi.



«Proseguono le nostre iniziative estive che vogliamo regalare al grande pubblico. Abbiamo scelto le piazze antistanti i supermercati delle due zone di Genova in cui è in atto un’importante riqualificazione del territorio con risvolti sociali: Molassana e Cornigliano sono due punti di riferimento sia per Basko che per tutta Genova - spiega Giovanni D’Alessandro, direttore generale di Basko - L’evento conclusivo si terrà proprio a Cornigliano, dove Basko ha inaugurato il suo nuovissimo e moderno supermercato nel dicembre scorso, a completamento di lavori di importante riqualificazione di tutta la zona, per dare un segnale di crescita, sviluppo e di grande speranza per un rilancio della nostra città».



In entrambe le date, i “village” presso i punti vendita Basko coinvolti apriranno alle ore 17, con musica e djset, animazione per bambini, gadget. Dalle 21, uno show tutto ligure guidato dalla conduttrice di Radio Italia Marina Minetti, in compagnia della food blogger, cuoca e volto di Alice TV, Valentina Scarnecchia e dal comico Andrea Di Marco, direttamente da Zelig, senza dimenticare il tema della sana alimentazione con la presenza di un esperto della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. A seguire gli spettacoli musicali, sempre a ingresso libero.

In tutti i punti vendita Basko saranno messi in palio 10 Vip Pass per ogni serata che permetteranno di incontrare l’artista prima dell’inizio del concerto. Per partecipare, occorre fare una spesa entro il 14 luglio, collegarsi al sito basko.it e registrarsi con nome, cognome, email e numero di scontrino, indicando l’artista preferita.