Boccia: «Liguria regione modello per le pratiche in tema di orientamento scolastico»

Genova - «La Liguria è un caso di benchmark virtuoso per le buone pratiche in tema di alternanza scuola-lavoro grazie alla presenza degli ITS, gli Istituti tecnico-scolastici superiori dove si sperimenta sul campo la coabitazione tra gli istituti professionali e le aziende»: lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia questa mattina intervenendo al Salone Orientamenti a parlare con i giovani.



Percorso - Boccia che ha sottolineato «l'importanza di rendere sexy gli ITS, facendo in modo che diventino la prima scelta delle famiglie». «Per questo – ha concluso il presidente di Confindustria – metterò tutto il mio impegno per portare la Liguria e Genova alla ribalta nazionale come casi virtuosi nel campo dell'orientamento e della costruzione di percorsi di dialogo riuscito tra formazione e lavoro, perché dietro a quello che abbiamo visto oggi a Orientamenti c'è un'idea di società aperta in grado di essere un modello per tutte le regioni».