Book Pride, oltre 12mila visitatori

Genova - Si è conclusa domenica 30 settembre nella prestigiosa sede di Palazzo Ducale la seconda edizione genovese di BOOK PRIDE, Fiera Nazionale dell'editoria indipendente organizzata da ODEI - Osservatorio degli Editori Indipendenti.



Circa 12.000 presenze, oltre 150 incontri, 15 eventi OFF in spazi e librerie del centro cittadino, più di 250 ospiti intervenuti fra scrittori, giornalisti e intellettuali italiani e stranieri, 90 editori presenti con i loro cataloghi a testimoniare l'eccellenza dell'editoria di progetto in Italia.

Sono stati migliaia i libri venduti nelle sale di Palazzo Ducale, particolarmente affollate nelle giornate di sabato 29 e domenica 30.



Il successo di questa seconda edizione genovese di BOOK PRIDE conferma quanto, per fare cultura, sia necessario un certo grado di visionarietà perché fu proprio uno "sguardo lungo" – nostro e degli organizzatori dell'ormai storico BOOK PRIDE milanese – a far sì che si scommettesse su Genova come tappa strategica del tour di BOOK PRIDE attraverso l'Italia, per promuovere la lettura e dare visibilità all'editoria indipendente.

Quest'anno Giorgio Vasta e il suo infaticabile staff hanno realizzato un programma ricchissimo che ha saputo coinvolgere e valorizzare diversi "pezzi" di città, dalle molte e qualificate realtà culturali genovesi agli spazi diffusi della sezione Off della rassegna, con una grande attenzione alla costruzione di un tessuto di relazioni profonde destinate a rimanere patrimonio culturale della città. Un orgoglio culturale di cui Genova, dopo il crollo del Ponte, ha quanto mai bisogno per ricominciare. Proprio su questo tema la collaborazione tra Ducale e BOOK PRIDE si è fatta ancora più stretta e concreta: è stato chiesto agli editori che partecipano alla fiera di donare dei libri per creare una biblioteca indipendente per gli sfollati del crollo del Ponte Morandi. La partecipazione è stata straordinaria e i volumi donati saranno destinati alle Biblioteche Civiche Cervetto di Rivarolo e Gallino di Sampierdarena; un piccolo segno per contribuire a creare la memoria di questa tragedia, ma anche a favorire il ritorno alla normalità.

E, naturalmente, l'appuntamento è per il prossimo anno. – Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura



I tre giorni a Palazzo Ducale hanno registrato rispetto al 2017 un incremento di partecipazione della città, che ha risposto con entusiasmo a questo secondo appuntamento genovese.