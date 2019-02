Busalla, Festa di Carnevale a tutta musica in Villa Borzino

Genova - Sarà un Carnevale a tutta musica, quello organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Busalla a Villa Borzino, sabato 2 marzo a partire dalle ore 21: una grande festa in maschera ospitata da una delle più suggestive residenze busallesi, con la possibilità di scegliere tra due diverse sale con altrettanti dj set e vocalist.



Nella prima sala dj Luca Bosio con Lorenzo Licati proporranno house, dance e commerciale; nella seconda sala si ballerà invece sui ritmi dell'altra hip-hop, della trap e del reggaeton con dj Luca Barberis e Davide Guerra.



L'accesso è riservato ad un pubblico adulto e prevede un costo di 10 euro comprensivi di consumazione: per partecipare è necessario prenotarsi compilando il form disponibile online sul sito http://carnevale.prolocobusalla.it; per ulteriori informazioni è disponibile il numero di telefono 334-5047281.



Alla festa è abbinato un contest fotografico, per partecipare al quale sarà sufficiente presentarsi nella postazione allestita ad hoc dalla Pro Loco, i cui volontari scatteranno la foto e la pubblicheranno sulla pagina Facebook dell’associazione accompagnata dall'hashtag #maschereinvilla. I vincitori, vale a dire chi avrà ottenuto più like, riceveranno in premio dei buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali del paese.