Calendario `Fagioli 2019`: i proventi a `Il Sogno di Tommy` e al `Comitato Umanità Nuova`

Genova - Nato a Genova in un noiosissimo e piovoso pomeriggio del 2002 dall'idea di un gruppo di amici, il calendario Fagioli festeggia quest'anno la sua diciottesima edizione e, dopo un debutto esclusivamente goliardico, dal 2003 a oggi ha raccolto 486.451 Euro a favore di 25 onlus e associazioni benefiche che si occupano di bambini e persone disagiate, grazie anche all'intervento negli anni di tante aziende genovesi che ne hanno coperto i costi di produzione.



La serata di raccolta fondi è in programma sabato 22 dicembre nelle Cisterne di Palazzo Ducale. Una serata da vivere con il sorriso che avrà inizio alle 20 con la cena a buffet, alle 22.30 la presentazione e alle 23 il dj set. I costi di partecipazione sono per la cena 35 Euro, per il dj set 15. Per le prenotazioni scrivere a info@calendariofagioli.it.



Il ricavato della serata e della vendita del calendario sarà devoluto a Il Sogno di Tommy e al Comitato Umanità Nuova. La prima è una onlus nata da una coppia di genitori che hanno voluto dare un senso alla loro storia di sofferenza e dolore prendendosi cura di altri mamme e papà che, come è successo a loro, affrontano l'esperienza della malattia grave e della perdita di un figlio realizzando un sistema di sostegno pratico e psicologico a famiglie in condizioni di disagio. Il Comitato Umanità nuova, la cui regola aurea è "fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te", aiuta bambini e ragazzi orfani, abbandonati o con famiglie problematiche, collaborando con tutte le parrocchie genovesi. Negli ultimi 10 anni l'associazione ha aiutato 570 ragazzi e gestisce un piccolo ambulatorio oculistico dove operano gratuitamente medici volontari. Per la prima volta l'iniziativa è patrocinata dal Comune di Genova.