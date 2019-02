Carlo Denei presenta il suo ultimo libro: `Come se fossi sano`

Genova - Venerdì 22 febbraio alle ore 18.00 alla libreria La Feltrinelli di Genova, Carlo Denei, comico e autore televisivo di Striscia la Notizia, presenta al pubblico la sua settimo lavoro editoriale.



‘Come se fossi sano’ è un racconto fatto a diario, come nello stile dell’ex Cavallo Marcio, che racconta in chiave comica la paura di ammalarsi e morire.



Il protagonista della storia è uno sventurato impiegato bancario che vive in un angusto appartamentino in affitto.



L’uomo non ha mai una vera malattia ma ogni giorno un disturbo diverso, che annota per non essere dimenticato. Forse l’unica medicina per i malati immaginari è qualche sana risata?

Scopritelo con questa lettura consigliata a tutti gli ipocondriaci che vogliono esorcizzare i loro problemi con il sorriso.



Con Carlo Denei interverranno Michelangelo Pulci e Alessandro Bianchi, noti volti di Colorado e amici di lunga data di Carlo Denei, fin dai tempi dei Cavalli Marci.