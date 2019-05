Carlo Felice, dalla Legge Bray arrivano 5 milioni di Euro

Cavo e Piciocchi: «Può partire la fase di consolidamento e di rilancio del Teatro»

Genova - Dalla Legge Bray arrivano i rimanenti 5 milioni e 200mila Euro per il Carlo Felice: sono state sbloccati gli ultimi finanziamenti per il risanamento e il rilancio del Teatro genovese. L’annuncio è arrivato da parte del Comune, Regione Liguria e Carlo Felice.



Fondi - La Legge Bray prevedeva lo stanziamento di 13 milioni: 7 erano già stati erogati e impiegati per regolarizzare la posizione della Fondazione del teatro verso l'Agenzia delle Entrate. Ora arriveranno i rimanenti 5,2 milioni.



Rilancio - «La firma del decreto è una svolta che chiude l'iter intrapreso per il Teatro dagli Enti locali che si erano adoperati per lo sblocco che non era scontato - dicono gli assessori regionale e comunale Ilaria Cavo e Pietro Piciocchi - La fase uno è chiusa. Da oggi può partire la fase due di consolidamento e di rilancio del Teatro».