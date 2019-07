Carlo Felice, presentato il cartellone lirico: tante le novità

Genova - Nove opere, otto delle quali in abbonamento, un balletto su ghiaccio, un musical e quattordici appuntamenti sinfonici: è il cartellone del Teatro Carlo Felice presentato questa mattina.



Opera - Il cartellone lirico ufficiale avrà un prologo il 29 settembre e 1° ottobre con la messa in scena in prima italiana dell'opera del tedesco Enjott Schneider 'Marco Polo' su libretto cinese di Wei Jin, una produzione dell'Opera House di Guangzhou: «Uno spettacolo imponente - ha detto Acquaviva - tanto che potremo esportarlo solo in esecuzione sinfonica in quanto nessun altro teatro ha la capienza sufficiente a accoglierlo. Lo porteremo al Dal Verme di Milano».