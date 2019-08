Castello d´Albertis, questa sera arriva l´apertura serale

Genova - Giovedì 8 Agosto una serata nella magnifica location del Castello D'Albertis e delle culture del mondo, con possibilità di ammirare il castello in una veste notturna.



Sarà una occasione unica per ammirare le bellezze del Castello al chiarore di luna. Il Museo delle Culture del Mondo sarà aperto dalle 13.00 alle 22.00, con un biglietto ridotto promozionale a 4,50 €, mentre dalle ore 10.00 alle 22.00 saranno aperti il parco e la caffetteria, con possibilità di prenotare un aperitivo dalle ore 18.00 fino a chiusura gustando un aperitivo presso il Bonton Bistrot, con le proposte ad 8.00 € per l'aperitivo classico e a 12 € per l' aperitivo rinforzato o per cenare con menu alla carta.

Da non perdere alle ore 19.00 la visita per famiglie "Il Capitano D'Albertis e le sue entusiasmanti imprese" al costo di 6.00 €, ed alle ore



20.30 la visita "I segreti del Castello" al costo di 6.00 € a persona. Ogni giovedì verrà affrontato un argomento differente per svelare alcune particolarità del Castello e curiosità del suo proprietario, previa prenotazione delle visite al numero 0102723820.



Ricordiamo che l'evento durerà fino al 12 settembre 2019, tutti i giovedì.



INFO E PRENOTAZIONI: tel :0102723820. Email: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it



Link evento: https://www.facebook.com/events/339176180120187/



L'iniziativa comprensiva di ingresso e visita accompagnata, è curata dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro.