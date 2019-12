Centro Storico, un successo la caccia al tesoro per famiglie

Genova - 600 partecipanti (quasi raddoppiati rispetto alla scorsa edizione), più di 100 squadre, 60 volontari: è stato un successo l'edizione 2019 della Caccia al Tesoro Natalizia per famiglie con mappa di Orienteering, che domenica 22 Dicembre ha visto bambini e famiglie impegnarsi e divertirsi nel Centro Storico genovese lungo un percorso di 12 tappe tra botteghe storiche e presepi.



Organizzata da Comune di Genova-Agenzia per la famiglia, Assessorato al commercio, artigianato e grandi eventi e Assessorato alle politiche socio-sanitarie e famiglia, la seconda edizione della caccia al tesoro ha accolto i partecipanti con 24 con figuranti in abito storico, due per ogni tappa, pronti a formulare una domanda ai bambini e una agli adulti su Genova e la sua storia.



Il gran finale di questo pomeriggio di divertimento tra gioco, sport, arte, storia e cultura si è svolto nel Chiostro della Basilica di S.Maria delle Vigne, con la premiazione del primo, secondo e terzo posto, cioccolata calda e pandoro per tutti e un trucca-bimbi natalizio, alla presenza di una splendida Natività vivente a ricordare il vero tesoro del Natale.