Chiusura delle sale, i lavoratori dei cinema Ritz e America urlano `no`: è sciopero

Domani pomeriggio presidio dalle 15.30 alle 17 in via Colombo 11

Genova - Domani è previsto lo sciopero dei lavoratori dei cinema Ritz e America: i dipendenti effettueranno anche un presidio dalle 15.30 alle 17 in via Colombo 11 per protestare contro la chiusura delle sale e per difendere i posti di lavoro.



Cultura - «L'impossibilità di far fronte ai costi di esercizio avrebbe spinto la società che ha in gestione i Cinema Ritz e America alla cessazione totale dell'attività; così se ne va un altro pezzo di storia della nostra città, così Genova dovrà rinunciare ad un importante bene culturale: l'ennesimo colpo al cuore», ha spiegato in una nota la Slc Cgil Genova.