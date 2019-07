Cine&Comic Fest, gli appuntamenti di giovedì

Genova - Entra nel vivo la terza edizione di Cine&Comic Fest che giovedì 4 luglio propone una giornata fitta di appuntamenti imperdibili.



Si comincia alle 17, alle Librerie Coop, con Lorenzo Ghetti: il giovane e pluripremiato autore del webcomic To be continued e della seria autoprodotta Millennials che esplora nuove possibilità e frontiere espressive per la narrazione a fumetti, presenterà il suo graphic novel d’esordio, Dove non sei tu. Tra uno Young Adult e una puntata di Black Mirror, un libro che ha l’immediatezza per essere amato dai lettori più giovani e allo stesso tempo è in grado di soddisfare le aspettative dei lettori più esigenti. E che è già stata opzionato da Fandango Cinema per diventare un film.



Si prosegue alle 19 nel suggestivo spazio della fortezza storica di Porta Siberia dove il grande Enrico Vanzina, a un anno dalla scomparsa del fratello Carlo ripercorrerà gli oltre trent’anni dello straordinario sodalizio artistico che li ha visti protagonisti di innumerevoli stagioni del cinema italiano, a partire dai mitici film degli anni ’80 come Eccezzziunale… veramente e Sapore di mare. Maestri della contaminazione tra i generi, Carlo ed Enrico Vanzina sono stati anche pionieri del cinecomic “all’italiana” con il film Mystère.



La giornata si chiude alle 21.30 con l’Anteprima Italiana di “Hotel Artemis” interpretato da una sempre superlativa Jodie Foster. In collaborazione con The Space Cinema. Nel film, ambientato in un futuro prossimo, la Foster è una misteriosa infermiera che gestisce un ospedale sotterraneo per curare i criminali più pericolosi di Los Angeles. Accanto a lei ritroviamo Dave Bautista, nei panni di un inserviente incaricato di mantenere l'ordine dell'ospedale. In tema di contaminazioni: Hotel Artemis segna il debutto alla regia di Drew Pearce, sceneggiatore di Iron Man 3, Mission Impossible – Rogue Nation e della serie comica britannica di supereroi, No Heroics.