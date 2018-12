Circumnavigando Festival: gli eventi fino alla notte di Capodanno

Genova - Prosegue la XVIII edizione di Circumnavigando Festival, che conclude l'anno in bellezza, con appuntamenti tra il Tendone da Circo nell'area del Porto Antico – che ospita anche la serata di Capodanno -, Piazza De Ferrari, Palazzo Ducale, il Teatro Gustavo Modena fino a Piazza da Vico a Rapallo.



Sabato 29 dicembre si inizia alle 16.00 a Rapallo, in Piazza da Vico, con l'italiano Riky Riccardo Tanca e la replica levantina di "Circo matto", un one man show, eccentrico giocoliere ed equilibrista, che sfida i limiti umani con numeri di alta giocoleria, clownerie ed equilibrismo. Alla stessa ora (16.00) a Genova, Piazza De Ferrari si animerà grazie allo spettacolo "A ruota libera!" di Tandem Flop, due personaggi in bilico tra follia e fantasia, capaci di trasportare il pubblico nelle più svariate situazioni fino alle prese acrobatiche di coppia. Ideato e diretto da Enrico Formaggi e Marcella Meloni; con Henri Camembert e Maya.







Circumnavigando prosegue sotto al Tendone alle 17.00, e nuovamente alle 21.00, dove per tutta la durata del Festival la Compagnia Circo Zoé porta in scena il nuovo "Born to be Circus": un'autentica troupe di circo accende le luci della ribalta per dar vita ad un cabaret pop dal fascino antico con ben 12 artisti – Chiara Sicoli, Anouck Blanchet, Liz Braga, Simone Benedetti, Pedro Guerra, Adrien Fretard, Ivan DoDuc, Gael Manipoud, Yoann Breton, Lilian Herrouin – e musica dal vivo di Diego Zanoli e Marco Ghezzo. Alle 19.00 il Salone di Maggior Consiglio di Palazzo Ducale ospiterà l'ANTEPRIMA NAZIONALE della compagnia Magda XS: "Sic Transit" in un abile mix di discipline e situazioni, dalla manipolazione all'equilibrismo, dall'acrobatica aerea e al suolo fino al gioco, fino a paesaggi sonori e blasfemia metaforica.



Alle 20.30 appuntamento al Teatro Gustavo Modena per la PRIMA NAZIONALE di "Gaia Gaudi", spettacolo di una delle più famose clown donne al mondo, pluripremiata e punto riferimento internazionale, Gardi Hutter & Co. Dal 1981 Gardi Hutter porta le sue produzioni in tournée, con oltre 3500 rappresentazioni in 32 paesi e 4 continenti, dalla Russia alla Spagna, dalla Svezia all'Italia, dagli Stati Uniti al Brasile, alla Cina e alla Svizzera.



Domenica 30 dicembre alle 17.00, e nuovamente alle 21.00 sotto al Tendone al Porto Antico la compagnia brasiliana TrupeZarpando presenta in PRIMA NAZIONALE "Ausências", uno spettacolo di circo, teatro e danza, liberamente ispirato al Teatro dell'Assurdo e al Corpo Poetico di Jacques Lecoq. Qui viene narrata la saga di due personaggi che vivono in uno spazio immaginario dove la realtà si unisce alla finzione e il dubbio regna sovrano mettendo in luce fastidi, incontri e incomprensioni.



Lunedì 31 dicembre, la notte di CAPODANNO a partire dalle ore 22.15 offrirà ancora una volta l'occasione di festeggiare l'inizio del 2019 con una serata esplosiva, ricca di spettacolo, musica e divertimento per tutte le età. Un "Gran Galà Circus" tra circo e musica dal vivo sotto al Tendone al Porto Antico insieme a Circo Zoé e Side Kunst-Cirque, che sapranno regalare un evento emozionante aspettando insieme il brindisi di mezzanotte e il panettone con gli artisti. In scena e dietro le quinte 18 artisti si esibiranno per Genova in una "pièce unique" che inizierà avendo già le ore contate e arriverà fino al limite del nuovo anno, senza superalo, e senza possibilità di ripetersi. Di e con: Chiara Sicoli, Anouck Blanchet, Liz Braga, Simone Benedetti, Pedro Guerra, Adrien Fretard, Ivan DoDuc, Gael Manipoud, Simona Gallo, Diego Zanoli, Marco Ghezzo, Salvatore Frasca, Edoardo Demontis, Philine Dahlmann, Yoann Breton, Lilian Herrouin, Clarice Panadés, Federico Faggioni.



DURATA: dalle 22.15 al brindisi e oltre con festeggiamenti e musica sotto al Tendone (apertura porte alle 22)