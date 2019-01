Circumnavigando Festival, il programma fino all´Epifania

Genova - Circumnavigando Festival prosegue nel nuovo anno con un calendario ricco di divertimento in Piazza De Ferrari e sotto al Tendone da circo al Porto Antico, dove si concluderà all’Epifania con una giornata all’insegna dello spettacolo .



Giovedì 3 gennaio si inizia alle 17.00 sotto al Tendone dove Amir & Hemda portano in scena il WORK IN PROGRESS “ZOOG”. La crescita di giovani e nuove compagnie di circo contemporaneo ha ogni anno uno spazio importante all’interno del Festival che presenta quest’anno uno spettacolo completo: due corpi interagiscono sulla scena utilizzando tecniche di movimento e acrobazia. Frutto della prima selezione CircusNext Platform Members 2017-21 (progetto europeo di Circo Contemporaneo in cui Sarabanda è unico membro italiano).



Alle 21.00 torna protagonista sotto al Tendone la Compagnia Circo Zoé con il nuovo “Born to be Circus”: un’autentica troupe di circo accende le luci della ribalta per dar vita ad un cabaret pop dal fascino antico con ben 11 artisti – Chiara Sicoli, Anouck Blanchet, Liz Braga, Simone Benedetti, Pedro Guerra, Adrien Fretard, Ivan DoDuc, Gael Manipoud, Yoann Breton, Lilian Herrouin – e musica dal vivo di Diego Zanoli e Marco Ghezzo. Lo spettacolo sarà ripetuto fino alla conclusione del Festival: venerdì 4 gennaio, sabato 5 gennaio e domenica 6 gennaio in doppio appuntamento alle 17.00 e alle 21.00.



Circumnavigando conclude il programma domenica 6 gennaio con un’Epifania insieme a Circo Zoé e alla compagnia italiana Le Lapille, che si esibirà alle 18.30 in Piazza De Ferrari per “L’ora del thè”. Uno spettacolo tutto al femminile che ha una semplice ricetta: quattro signorine, tre zollette di ironia, due cucchiaini di nostalgia, un pizzico di follia e una teiera. Le Lapille irrompono direttamente dagli sfavillanti anni ’50 portando con sé una ventata di umorismo, complicità, scherzi e disastri.