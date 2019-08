Cogoleto in festa, dal tramonto alle stelle! venerdì 30 e sabato 31 agosto

Genova - Arriva l'ultimo week end di agosto e Cogoleto si vestirà a festa con una grande kermesse all'insegna di gastronomia, spettacoli, musica, divertimento per tutte le età e tante risate, organizzata dalle Politiche Giovanili del Comune di Cogoleto e Ass.Com.Go Associazione Commercianti con la collaborazione del comitato locale di Croce Rossa e la Croce d'Oro Sciarborasca.



Due serate, venerdì 30 e sabato 31 agosto, caratterizzate dal gusto, con street food e stand gastronomici e specialità culinarie e cocktail preparati dai locali e dai ristoratori nei caratteristici carruggi del borgo, spettacoli e musica dal vivo, esibizioni itineranti, djset, animazione per bambini e cabaret sul lungomare.



La manifestazione avrà il seguente programma:



Venerdì 30 agosto dalle ore 18 a tarda sera per le vie del paese street food con prelibatezze di carne e di pesce abbinati agli ottimi cocktail, musica dal vivo e spettacoli itineranti nelle piazze, esibizioni di danza e grande rappresentazione di musica e cabaret con Andrea Bottesini e Andrea Carretti (quest'ultima dalle ore 21 sul lungomare, palco Molo Speca);



Sabato 31 agosto dalle ore 18 a tarda sera la festa si sposta sul lungomare presso l'area spettacoli Molo Speca con stand gastronomici e area ristoro con tavoli al coperto, djset, cocktail, giochi e animazione per bambini, djset in riva al mare e grande spettacolo di cabaret con il comico di Zelig e Colorado Andrea Carlini.