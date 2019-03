Con Alessandro Bergallo l´`Amleto` diventa una festa popolare

Genova - Venerdì 22 marzo alle ore 21, al Sipario Strappato di Arenzano in via Marconi 165, va in scena "Amleto... questo è il problema" di Andrea Begnini e Alessandro Bergallo. In scena, Bergallo e Alessandro Barbini.



Nello spettacolo, Amleto e l'inseparabile teschio Yorick sono una coppia artistica immortale e come tutte le coppie di fatto vivono di amorevoli battibecchi quotidiani. Amleto, però, ha un carattere controverso e il suo dibattersi non rende le cose facili.



Nel tentativo di spezzare l'inesorabile destino che li lega da sempre e per sempre, per la prima volta metteranno in scena una rappresentazione del tutto nuova: sarà il pubblico a recitare i momenti più drammatici del capolavoro Shakespeariano sotto la divertente conduzione e regia dello stesso Amleto.



Un vero e proprio evento di condivisione in cui il pubblico partecipa alla preparazione della messa in scena predisposto da Amleto per rappresentare la sua stessa tragedia di fronte alla madre e allo zio, ritenuti responsabili della morte del padre.



Intanto Yorick, vero e proprio alter ego di Amleto, seminerà quel dubbio esistenziale che, oggi, prende il nome proprio di "dubbio amletico".



Uno spettacolo divertente, coinvolgente e divulgativo per tutti.



"Amleto.. questo è il problema" fa parte di un progetto più ampio denominato "La sagra del classico", nato con lo scopo di reinterpretare i grandi classici della tradizione teatrale, letteraria e cinematografica in forma di festa popolare, allo scopo di raggiungere il grande pubblico, coinvolgendolo nella festosa e divertente messa in scena della rappresentazione.



Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro.