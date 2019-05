Con `Il Falcone` rinasce il teatro universitario di Genova

Genova - Dopo tanti anni di silenzio, a Genova è rinato il teatro universitario ed è stato battezzato Il Falcone in onore della più antica sala teatrale della città, l’omonimo spazio a Palazzo Reale che oggi ospita mostre. IF si presenta al pubblico in un luogo diverso ma altrettanto ricco di storia e significato, l’Albergo dei Poveri, vasto complesso architettonico in piazzale Emanuele Brignole, costruito nel XVII secolo dall’antica Repubblica di Genova per ospitare i bisognosi e attuale sede della Facoltà di Giurisprudenza.



L’Università di Genova riceve quindi a casa sua gli spettatori che vogliono incontrare IF sabato 25 maggio (dalle ore 16 alle ore 19, nuovo inizio a ogni rintocco) e assistere allo spettacolo di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco “La crociata dei bambini”, ispirato all’omonimo libro di Marcel Schwob. Ne sono protagonisti gli studenti del laboratorio di messa in scena STARE, parola e voce con Carlo Cusano, Chiara Giustri, Giuseppe Saccotelli e la partecipazione della Compagnia Piccolo Canto. L’ingresso è libero.