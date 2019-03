Con La Festa dei Mondi è in arrivo un fine settimana multietnico

Genova - Una festa, un palco e un mercatino: questi gli ingredienti principali della due giorni che conclude La Festa dei Mondi 2019 in una suggestiva e colorata ambientazione realizzata grazie alla partecipazione crescente di Paesi da tutto il mondo.



Una giusta conclusione per la settimana di laboratori che si sono tenuti in varie sedi culturali del Porto Antico grazie alla disponibilità di Associazioni culturali multietniche e ai quali hanno partecipato molte scuole genovesi di ogni ordine e grado, dall’asilo nido alle medie, per un totale di circa 500 bambini.



Sabato e domenica i visitatori alla Festa finale troveranno in piazzale Mandraccio un mercatino molto speciale, un bazar multietnico con proposte di artigianato da tutto il mondo e piatti di gastronomia che faranno viaggiare con la fantasia verso paesi lontani.



Sul palco, un fitto programma di musica e spettacoli tra costumi sfavillanti, danze, tamburi e tradizioni apparentemente molto lontane da quelle italiane, ma – in realtà – ormai vicinissime.

Dalla Spagna ai tanti Paesi del Sudamerica presenti, dalle nazioni africane a Capo Verde, da Romania e Bulgaria a Irlanda ed Iran: le esibizioni si alterneranno per due giorni sul grande palco, e tutti insieme daranno vita al momento più scenografico del weekend, la colorata Parata dei Mondi che attraverserà gioiosamente il piazzale Mandraccio domenica 31 marzo alle ore 16:00.



Per chi invece vuole regalarsi momenti più riflessivi, sabato 30 (alle ore 18:00 e alle ore 19:00) negli spazi di Porta Siberia verrà organizzata la Meditazione globale per l’integrazione dei popoli e domenica 31 in Piazzale Mandraccio si terranno lezioni di Qi Gong e di Yoga (a partire dalle ore 11:00). Tutti gli eventi, la Festa, la parata, gli spettacoli e le lezioni sono ad ingresso libero.



“La Festa dei Mondi – ha dichiarato Luisella Tealdi, responsabile dell’ufficio Eventi e Comunicazione della Porto Antico di Genova S.p.A. – è l’evento che la nostra società ha ideato per creare un momento di dialogo tra le culture e trasmettere un messaggio di pace e condivisione alle nuove generazioni. In questi quattro anni, dalla sua prima edizione, La Festa dei Mondi è cresciuta sia numericamente e nel gradimento del pubblico, sia da un punto di vista dei contenuti e della complessità di temi trattati, mantenendo sempre un approccio semplice e adatto a tutte le età.”.