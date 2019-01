Con un´Epifania all´insegna del circo chiude il Circumnavigando Festival

Genova - Chiude domenica 6 gennaio la XVIII edizione del Circumnavigando Festival, la rassegna internazionale di circo teatro che dal 26 dicembre ha conquistato il pubblico genovese e non solo.



Sarà un giorno della Befana all’insegna del divertimento per grandi e piccini, con appuntamento alle 18.30 in Piazza De Ferrari per “L’ora del thè”. La compagnia italiana Le Lapille si esibirà in uno spettacolo tutto al femminile con una semplice ricetta: quattro signorine, tre zollette di ironia, due cucchiaini di nostalgia, un pizzico di follia e una teiera…infuocata!Le Lapille irrompono in piazza direttamente dagli sfavillanti anni ’50 portando con sé una ventata di umorismo, complicità, scherzi e disastri.



Sabato 5 e domenica 6 gennaio sotto al Tendone da circo al Porto Antico, ultime repliche dello spettacolo “Born to be Circus” della Compagnia Circo Zoè, con un doppio appuntamento alle 17 e alle 21. Con ben 11 artisti – Chiara Sicoli, Anouck Blanchet, Liz Braga, Simone Benedetti, Pedro Guerra, Adrien Fretard, Ivan DoDuc, Gael Manipoud, Yoann Breton, Lilian Herrouin – e la musica dal vivo di Diego Zanoli e Marco Ghezzo, un’autentica troupe di circo accende le luci della ribalta per dar vita ad un cabaret pop dal fascino antico.