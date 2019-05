Con `Vedove di bella presenza` il Sipario Strappato di Arenzano parla in genovese

Genova - Domenica 5 maggio 2019 (NON PIU' SABATO 4) alle ore 17 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena "Vedove di bella presenza", la comica esistenza di due vedove di mezza età in quattro stagioni raccontate in dialetto genovese. La commedia è di Patrizia Pasqui - autrice e anche regista - con Irene Pareti e Silvana Sanguineti.



Meri (Maria Luigia Devoto) è un'appassionata lettrice che dalla morte del marito vive in una roulotte, in mezzo al disordine e ai libri sottratti alla biblioteca. Leonella Canepa è una donna delle pulizie per vocazione e, per necessità, maniaca dell'ordine.



In scena due lapidi - una molto più "pulita" dell'altra - definiscono il luogo che sarà lo stesso per tutto lo spettacolo: un cimitero.



All'ultimo quadro si aggiungerà una terza lapide.



L'ingresso intero costa 12 euro, ridotto 10 euro.